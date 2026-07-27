أمانة عمان تطلق مشروع منصة إدارة الحركة المرورية الذكية

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمان الكبرى، الاثنين، مشروع منصة إدارة الحركة المرورية الذكية "Google RMI" في مدينة عمان، بالتعاون مع شركات "Techkore" واتحاد المستشارين للهندسة والبيئة و"OniGroup Global".

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ويهدف المشروع، بحسب بيان للأمانة، إلى دعم عمليات المراقبة والتخطيط المروري من خلال لوحات معلومات تفاعلية ومؤشرات أداء رئيسية، بما يمكن أصحاب القرار من قراءة الواقع المروري بصورة أكثر شمولية، وتقييم أثر المشاريع والإجراءات المرورية بأسلوب علمي وموضوعي.



وقال رئيس لجنة الأمانة يوسف الشواربة، خلال رعايته إطلاق المنصة، بحضور مدير المدينة نبيل الجريري، إن أمانة عمان تحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتجويد حياتهم من خلال خطتها الاستراتيجية التي تشمل مشروع التحول الإلكتروني، وتحويل عمان إلى مدينة ذكية.



وأشار إلى أن هذا المشروع ينسجم مع رؤى التحول الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات في تطوير الخدمات العامة ورفع كفاءتها، والوصول إلى الحلول المثلى لمواجهة التحديات التي تواجه المدينة.



وقال، إن من "أبرز التحديات التي تواجه مدينة عمان هي الازدحامات المرورية، لذا فإننا نحتاج إلى وضع خطط مستقبلية مبنية على قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة، تمكننا من اتخاذ قرارات صحيحة تسهم في التحول نحو مدينة ذكية ومستدامة".



وأشاد الشواربة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص الهادفة إلى توفير بيانات صحيحة ودقيقة تسهم في اتخاذ قرارات صائبة، والتوجيه الكفء للموارد المالية، بما ينعكس على تخفيف الازدحامات، وتسهيل حياة المواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق المالي.



من جهته، قال المدير التنفيذي للمرور في الأمانة محمد الجدوع، إن هذا المشروع ينسجم مع التوجهات لترسيخ مفاهيم المدينة الذكية والتنقل الذكي، من خلال توفير رؤية شاملة لشبكة الطرق على مستوى المدينة، وتحليل مستوى الازدحام، ومتابعة السرعات، وتحديد بؤر الازدحام المروري، بما يدعم اتخاذ قرار أكثر سرعة ودقة وكفاءة.