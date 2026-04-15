الأربعاء 2026-04-15 05:31 م

أمانة عمّان تعزز جهود مكافحة التدخين عبر ورشة توعوية
 
الأربعاء، 15-04-2026 03:37 م
الوكيل الإخباري-  نظمت دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة تدريبية حول أضرار التدخين والتدخين الإلكتروني ضمن برنامج "سفراء العافية"، بمشاركة موظفين وشباب متطوعين، وذلك في إطار جهودها للحد من انتشار التدخين وتعزيز الوعي الصحي.اضافة اعلان


وتناولت الورشة الآثار السلبية للتدخين على الصحة العامة، ودور الرقابة والإجراءات التفتيشية في مكافحته، إضافة إلى أهمية تكثيف التوعية المجتمعية.

وأكدت مديرة الدائرة، الدكتورة وسام أبو خلف، أهمية تعزيز الرقابة ورفع الوعي، مشيدة بدور الشباب المتطوعين في نشر الرسائل التوعوية.

كما استعرضت الأمانة جهودها ضمن خطتها الاستراتيجية لمكافحة التدخين، التي تقوم على تكامل الجوانب الرقابية والتوعوية، بما يسهم في تحسين الصحة العامة والحد من الأمراض المرتبطة بالتدخين، ويعزز بناء بيئة صحية وآمنة.
 
 


