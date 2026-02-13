أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اعتباراً من مساء اليوم

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة.
ودعا الرحامنة المواطنين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما شدد على اهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأكد الرحامنة على المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تنفذ أعمال هدم في شارع الطلياني ضمن مشروع تطوير أحياء عمان
-
وزيرة التنمية ترعى الاحتفال السنوي الـ 28 لتأسيس جمعية غزة هاشم الخيرية
-
أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة
-
يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين… سندُ الوطن.. وظلالُه الوارفة
-
الغذاء والدواء توقف 5 منشآت وتغلق اثنتين خلال جولات رقابية
-
الجيش يقبض على شخص حاول التسلل عبر إحدى الواجهات الحدودية الجنوبية
-
إغلاق مستودع غير مرخص يدخل حليبا مجففا عبر المنطقة الحرة ويورده لمعامل ألبان
-
وزير الصحة بحضور 600 مدير مستشفى ومركز صحي: سنواصل تحفيز المتميزين