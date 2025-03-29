أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي، داعيا المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180).
ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنبا لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
وأكدت ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأهابت أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
-
أخبار متعلقة
-
الملك وأردوغان يتبادلان التهاني لعيد الفطر
-
تطورات رصد ورؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر في الأردن
-
قاتل زوجته في الشونة الجنوبية بيد الأمن
-
اختتام دورة تدريبية ضمن برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها باليرموك
-
الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع قادة دول شقيقة بقرب حلول عيد الفطر
-
"أوقاف الكورة" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الرابع
-
محمية غابات عجلون تستعد لاستقبال الزوار في العيد
-
وزارة السياحة والآثار تعلن عن تنظيم فعاليات في عيد الفطر