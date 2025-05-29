أمانة عمّان تُعلن مواقع بيع وذبح الأضاحي لعام 2025

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن المواقع المرخصة والمعتمدة لبيع وذبح الأضاحي في العاصمة عمّان خلال موسم عيد الأضحى لعام 2025.

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وأكدت الأمانة أن هذه المواقع ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قِبل أطباء مختصين، لضمان الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية.



ودعت الأمانة المواطنين إلى اختيار الموقع المرخص الأقرب لهم، لضمان شراء أضحية سليمة وآمنة، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والنظافة البيئية خلال أيام العيد.