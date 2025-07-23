أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل -اسماء

وأكدت الأمانة ، أن الموظفين المخالفين مُنحوا مهلة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ التبليغ للعودة إلى عملهم، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزامهم سيتم فصلهم استناداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الأمانة بتطبيق الأنظمة والقوانين الإدارية لضمان الانضباط الوظيفي وحسن سير العمل.
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