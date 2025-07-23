الأربعاء 2025-07-23 08:25 ص
 

أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل -اسماء

أمانة عمان
أمانة عمان
 
الأربعاء، 23-07-2025 06:29 ص

الوكيل الإخباري-أنذرت أمانة عمّان الكبرى، اليوم الأربعاء، 21 موظفاً بالفصل من العمل، بسبب تغيبهم عن مراكز عملهم لأكثر من 10 أيام متتالية دون تقديم عذر مشروع.

وأكدت الأمانة ، أن الموظفين المخالفين مُنحوا مهلة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ التبليغ للعودة إلى عملهم، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزامهم سيتم فصلهم استناداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الأمانة بتطبيق الأنظمة والقوانين الإدارية لضمان الانضباط الوظيفي وحسن سير العمل.

اضافة اعلان

 


Image1_720252362527134703252.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

أوراق نقدية من فئة مئة دولار

أسواق ومال الدولار يهبط أمام الين بعد إعلان ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان

شرطي سير

أخبار محلية تدهور قلاب يتسبب بأزمة مرورية في القويسمة

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية

الذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

تعبيرية

منوعات في ظل الأجواء الحارة.. 7 نصائح ذهبية لتقليل فاتورة الكهرباء بمنزلك

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 23-7-2025

0

فلسطين مدفعية الاحتلال تستهدف عمارة بمخيم البريج



 
 





الأكثر مشاهدة