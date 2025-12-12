الجمعة 2025-12-12 02:04 م

أمانة عمان تنفذ مسحا شاملا للطرق للحد من آثار المنخفض الجوي

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
الجمعة، 12-12-2025 12:54 م
الوكيل الإخباري-   نفذت أمانة عمان الكبرى، اليوم، مسحًا ميدانيًا شاملًا لشبكة الطرق في العاصمة، بهدف الحد من التحديات المصاحبة للمنخفض الجوي الحالي وتعزيز جاهزية كوادرها للتعامل مع الظروف الجوية.اضافة اعلان


وقال مدير إدارة تعبيد الطرق في أمانة عمان، الدكتور رائد الدعجة، إن فرق الأمانة وورش الصيانة عملت منذ ساعات الصباح على تقييم أوضاع الطرق ورصد النقاط الحرجة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار أو تباطؤًا في التصريف.

وأضاف أن المسح شمل تفقد شبكات تصريف مياه الأمطار، وإزالة العوائق، ومعالجة الحفر والانخسافات الطارئة، إضافة إلى متابعة الأنفاق والإشارات الضوئية التي قد تتأثر بالانقطاعات الكهربائية خلال الظروف الجوية.

وأوضح الدعجة أن أمانة عمان تتعامل مع الحالة الجوية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة المياه والري، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الملاحظات حسب اختصاص كل جهة.

وأشار إلى أن الأمانة تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع 53 شكوى تتعلق بارتفاع منسوب المياه، وتعطل بعض الإشارات الضوئية، وانقطاعات التيار الكهربائي، مؤكدًا أن جميعها تمت متابعتها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكد الدعجة استمرار مراقبة تطورات الحالة الجوية بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق نشرات دائرة الأرصاد الجوية، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع مركز الطوارئ في حال رصد أي ملاحظة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدكتور محمد الطوالبة

أخبار محلية الأوقاف تُكلّف الدكتور محمد الطوالبة ناطقًا إعلاميًا باسم الوزارة

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

مدفأة تعمل بالكاز

أخبار محلية وفاة 5 اشخاص من عائلة واحدة نتيجة تسرب غاز مدفأة في الزرقاء

الرئيس العراقي السابق برهم صالح

عربي ودولي تسمية الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين

انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 17% حتى نهاية تشرين الثاني

اقتصاد محلي انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 17% حتى نهاية تشرين الثاني

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تنفذ مسحا شاملا للطرق للحد من آثار المنخفض الجوي

التصديق على 19 مستوطنة بالضفة الغربية

فلسطين التصديق على 19 مستوطنة بالضفة الغربية

وزارة الإدارة المحلية تتعامل مع 90 شكوى خلال الحالة الجوية

أخبار محلية وزارة الإدارة المحلية تتعامل مع 90 شكوى خلال الحالة الجوية



 






الأكثر مشاهدة