أمسية ثقافية منوعة دعما لغزة في منتدى الرصيفة الثقافي

ودعا رئيس المنتدى محمود الصالح لتكثيف العمل الثقافي والأنشطة الرياضية الموجهة لدعم صمود الأهل في فلسطين المحتلة كجزء أصيل من الوقفة الأردنية الهاشمية الثابتة في دعم فلسطين والقضية الفلسطينية في كافة المحافل.
من جهته، أكد رئيس المركز الدولي الرياضي محمود الطوباسي على العمل المشترك مع كافة الهيئات الثقافية في الرصيفة لتنفيذ الأنشطة التي تثري الحراك الثقافي والرياضي في المدينة وتكون فرصة لدعم الحق الفلسطيني ورفع الصوت عاليا دعما للأهل في فلسطين وخلق جسر من التواصل الفكري والأدبي معهم.
وقدم الشاعر الدكتور علي الشوابكة والشاعرة مرام الناجي والشاعر جروان المعاني، نصوصا شعرية منوعة تغنت بفلسطين والأردن والترابط الشعبي بينهما، إضافة للتغني بالتضحيات والشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للحق والوطن.
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