أمسية شعرية وثقافية ضمن أماسي رمضان في الزرقاء

وفي الأمسية الشعرية، قدم الشعراء محمد الفراية وعبير الخضرا وبديع رباح قراءات شعرية تنوعت مضامينها بين الوطني والوجداني والفكري، واستحضرت في أبياتها نبض الوطن ودفء المشاعر الإنسانية وأسئلة الفكر والتأمل.
