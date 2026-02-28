السبت 2026-02-28 02:50 ص

أمسية شعرية وثقافية ضمن أماسي رمضان في الزرقاء

السبت، 28-02-2026 01:27 ص

الوكيل الإخباري-   في أجواء رمضانية مفعمة بروح الإبداع والجمال، احتضنت قاعة مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء أمسية شعرية وثقافية ضمن فعاليات "أماسي رمضان" التي تنظمها وزارة الثقافة، بحضور مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات الثقافية والمجتمعية، وجمع من المثقفين وأهالي الزرقاء.

وفي الأمسية الشعرية، قدم الشعراء محمد الفراية وعبير الخضرا وبديع رباح قراءات شعرية تنوعت مضامينها بين الوطني والوجداني والفكري، واستحضرت في أبياتها نبض الوطن ودفء المشاعر الإنسانية وأسئلة الفكر والتأمل.

 
 


أمسية شعرية وثقافية ضمن أماسي رمضان في الزرقاء

