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أمين عام اتحاد الغرف الخليجية: الأردن يمتلك فرصا استثمارية كبيرة

أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومدير عام غرفة قطر صالح بن حمد الشرقي
أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومدير عام غرفة قطر صالح بن حمد الشرقي
الخميس، 28-11-2024 10:53 ص
الوكيل الإخباري- قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومدير عام غرفة قطر صالح بن حمد الشرقي، إن مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، الذي يعقد في منطقة البحر الميت الأربعاء المقبل، سيبحث فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والفرص والتسهيلات الاستثمارية المتاحة في الأردن.اضافة اعلان


وقال الشرقي في تصريح صحفي اليوم، إن المؤتمر سيشتمل على جلسات عمل حوارية تستعرض الفرص والتحديات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا والمعلومات والنقل والصناعات.

ويهدف مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، إلى تعزيز العلاقات التجارية بين دول الخليج والمملكة الأردنية واستكشاف أفضل الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وتتناول جلسات العمل الفرص والتحديات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية بدول المجلس والأردن والشراكات الاستراتيجية بين دول المجلس والأردن في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعة الغذائية وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والسياحة العلاجية.

وينظم المؤتمر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن ودعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الشرقي، أن مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول يأتي ضمن الفعاليات التي ينظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز علاقات القطاع الخاص الخليجي مع نظرائه في الدول الأخرى خاصة الدول العربية، مشيرا إلى الإمكانيات والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوافرة في الأردن التي يمكن أن تعزز وتخلق شراكات استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية، كذلك يُمكن للأردن الاستفادة من الموارد التي تتمتع بها دول الخليج.

يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين الأردن ودول الخليج، قد شهد نمواً كبيراً من 5.5 مليار دولار عام 2019 الى 8.6 مليار عام 2022، في حين ارتفعت الصادرات الأردنية من 1.9 مليار دولار عام 2022 إلى 2.3 مليار دولار في عام 2023.

بترا
 
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