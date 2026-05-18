أمين عام الأوقاف يشارك في ختمة القرآن ضمن مبادرة جلالة الملك

الإثنين، 18-05-2026 11:37 م

الوكيل الإخباري-    شارك أمين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور إسماعيل الخطبا، مساء اليوم الاثنين، في ختمة القرآن الكريم بمسجد الشهيد الملك المؤسس، ضمن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لختمة القرآن الكريم.

وأكد الخطبا أن المبادرة، التي تنفذها الوزارة في مساجد المملكة على مدار العام، تهدف إلى تعزيز رسالة المساجد الدينية والتربوية وتشجيع المصلين على تلاوة القرآن الكريم وختمه بانتظام، من خلال تنظيم 12 ختمة سنوياً، بمعدل ختمة واحدة كل شهر.

 

وأوضح أن آلية المبادرة تقوم على قراءة ربع حزب بعد كل صلاة، بما يمكّن المشاركين من إنجاز ختمة كاملة شهرياً، تحت إشراف الأئمة والوعاظ والمؤذنين ومشرفي دور القرآن الكريم المؤهلين. وأشار إلى أن هذه الجهود تُسهم في إحياء دور المساجد في العبادة والتعليم، وتعزيز الارتباط بكتاب الله تعالى، وترسيخ قيم التدبر والتلاوة بين مختلف فئات المجتمع، معرباً عن شكره للمشاركين والقائمين على إنجاح المبادرة الملكية المباركة

 
 


