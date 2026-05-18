أمين عام الأوقاف يشارك في ختمة القرآن ضمن مبادرة جلالة الملك

الوكيل الإخباري- شارك أمين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور إسماعيل الخطبا، مساء اليوم الاثنين، في ختمة القرآن الكريم بمسجد الشهيد الملك المؤسس، ضمن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لختمة القرآن الكريم.

وأكد الخطبا أن المبادرة، التي تنفذها الوزارة في مساجد المملكة على مدار العام، تهدف إلى تعزيز رسالة المساجد الدينية والتربوية وتشجيع المصلين على تلاوة القرآن الكريم وختمه بانتظام، من خلال تنظيم 12 ختمة سنوياً، بمعدل ختمة واحدة كل شهر.