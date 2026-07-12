أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد التضامن المطلق مع الأردن

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، اتصالاً هاتفيًّا من أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي.

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وبحث الصفدي وفهمي الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.

وأكّد فهمي التضامن المطلق مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.