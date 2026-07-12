أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد التضامن المطلق مع الأردن

وبحث الصفدي وفهمي الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.
وأكّد فهمي التضامن المطلق مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.
كما بحث الصفدي وفهمي سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وخدمة القضايا والمصالح العربية.
وهنّأ الصفدي فهمي بتوليه موقعه أمينًا عامًّا لجامعة الدول العربية، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، مشدّدًا على حرص الأردن على دور الجامعة العربية وتفعيله تعزيزًا للتضامن العربي ولخدمة القضايا العربية.
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