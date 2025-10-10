أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول

12:32 ص

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، افتتح أمين عام وزارة الثقافة نضال العياصرة اليوم الخميس ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول في جرش، لافتًا أن الوزارة قدّمت دعماً لقرابة 130 مشروعاً منذ بداية العام ولغاية تاريخه، ضمن فعاليات المعراض مدينة الثقافة الأردنية 2025. اضافة اعلان





وأضاف العياصرة، أن الوزارة خرّجت عدداً من المشاركين من خلال الدورات الثقافية التي نظّمتها في مجالات المسرح والفنون التشكيلية والخط العربي وغيرها، مبيناً أن الهيئات الثقافية والجمعيات والأفراد وجميع شرائح المجتمع شركاء في تعزيز الثقافة الوطنية، ولا ثقافة بدون تشاركية.



بدوره، قال مدير ثقافة جرش عقلة القادري، إن النهوض بالوطن بحاجة إلى ثقافة واعية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود لنشر الوعي الثقافي وبناء مجتمع مثقف وواعٍ.



وبيّنت تمارا العزام، أن "ملتقى إيوان السياحي الثقافي الأول" مبادرة شخصية أُطلقت بالتعاون مع وزارة الثقافة لتحديد الأولويات وتشبيك أصحاب المبادرات، وفتح حوار تفاعلي حول أهمية السياحة الثقافية داخل المحافظة.



وأضافت العزام أن الثقافة هي البوابة نحو المستقبل، مؤكدة أهمية إتقان اللغات لإيصال الثقافة الأردنية وتسويق المنتج والمواقع السياحية للعالم.



وحضر اللقاء، مجموعة من رؤساء الهيئات الثقافية وأصحاب المبادرات المجتمعية وعدد من أبناء المجتمع المحلي .

