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أمين عمان يلتقي سفيري كازاخستان واليونان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء




 

الأحد، 04-08-2024 07:02 م

 الوكيل الإخباري - بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الأحد، مع سفير جمهورية كازاخستان في المملكة، طلعت شالدانباي، سبل تعزيز التعاون بما يخدم مجالات العمل البلدي بين عمان واستانا.


وأكد الشواربة والسفير الكازاخستاني خلال اللقاء، أن هناك تعاونا تاريخيا أخويا قائما على اتفاقية التوأمة بين عمان واستانا في مختلف المجالات التي تخدم تخطيط المدن وحماية البيئة والبنية التحتية فضلا عن الجانب الثقافي والمجتمعي.


كما بحث الشواربة مع سفير اليونان لدى المملكة ايريني ريغا، تعزيز التعاون المشترك الذي يخدم مجالات العمل البلدي في حقول إدارة المدن وإحياء التراث العمراني والسياحة ونظم المعلومات الجغرافية، فضلا عن الجوانب التي تخدم قطاع الشباب والرياضة.


وأكدا خلال اللقاء، عمق مجالات التعاون من خلال برتوكول الصداقة الموقع بين عمان وأثينا.

gnews

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