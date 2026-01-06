أنشطة تعليمية وثقافية متنوعة في المحافظات

12:36 ص

الوكيل الإخباري- نظمت عدة مؤسسات، اليوم الاثنين، أنشطة متنوعة بهدف تعزيز التعليم والثقافة والخدمات المجتمعية، وتنشيط الحركة الثقافية، وتعزيز التعاون المؤسسي، بما يخدم التنمية المستدامة ويُحسّن جودة الحياة للمواطنين.





ففي إربد، تفقدت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، أميمة المصري، عددًا من مراكز امتحانات التوجيهي في اللواء، بهدف الاطمئنان على سير الامتحانات وضمان تهيئة البيئة المناسبة للطلبة داخل القاعات، بحضور مدير مديرية التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور ياسر العمري.



وأكدت المصري أهمية الالتزام التام بالتعليمات الناظمة لامتحانات الثانوية العامة الصادرة عن الوزارة، وضرورة توفير البيئة المناسبة للطلبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.



وشملت الجولة الاطلاع على سير الامتحانات بمدرستي الدكتور تيسير الجراح، وخالد بن الوليد الأساسية للبنين، والتأكد من توفر جميع المستلزمات الضرورية التي تضمن راحة الطلبة أثناء تأدية امتحاناتهم.



وأعربت عن تقديرها لجهود كوادر الأجهزة الأمنية ودورهم الأساسي في الحفاظ على أمن المراكز وتنظيمها، لضمان سير الامتحانات بأفضل صورة وتوفير بيئة امتحانية مريحة للطلبة.



ونظم مُنتدى نايف أبو عبيد الثقافي في نادي الفنانين بإربد أمسية شعرية ومعرضًا فنيًا تشكيليًا، بحضور عدد من الأدباء والشعراء والفنانين.



وخلال الأمسية التي أدارها وشارك بها الشاعر حسين الترك، قدّم الشاعر أحمد التلاوي والشاعرة روضة العطيوي قصائد وطنية وغزلية، إضافة إلى افتتاح المعرض الفني التشكيلي بمشاركة الفنان محمد النبهاني، والفنانة ليندا حبيب، والنحات أحمد أبو عبيد.



بدورها، أكدت الدكتورة سناء عبابنة أن الاهتمام بالفن والأدب هو اهتمام بالحضارة والتطور والثقافة، بالإضافة إلى إبراز الرقي والخروج من الطابع التقليدي، داعيةً إلى إقامة معرض دائم للشباب الموهوبين وطلبة الجامعات، وأمسيات للشعراء والأدباء، وجلسات مناقشة للكتب الأدبية.



ووقّع فرع نقابة المهندسين بإربد اتفاقية تعاون مع فرع نقابة المهندسين السوريين في محافظة درعا، بهدف التعاون المهني وتبادل الخبرات الهندسية.



ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين الأردنيين في إربد، المهندس محمود ربابعة، ورئيس فرع نقابة المهندسين السوريين في درعا المهندس عبد الحكيم الخطيب، وتتضمن دعم مجلس فرع إربد لتأسيس مركز تدريب للمهندسين في محافظة درعا يحمل اسم "نقابة المهندسين الأردنيين".



وقال ربابعة إن الاتفاقية تشكّل إطارًا مؤسسيًا يسهم في تطوير مهارات المهندسين من خلال برامج تدريبية وتأهيلية مشتركة، مؤكدًا حرص النقابة على تعزيز دور العمل النقابي في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.



من جانبه، ثمّن الخطيب زيارة الوفد الأردني، مؤكدًا أنها تمثل انطلاقة حقيقية لشراكة مهنية راسخة بين المؤسستين، بما ينعكس إيجابًا على ممارسة المهنة الهندسية في البلدين الشقيقين.



ونظمت مديرية أوقاف إربد الثانية بالتعاون مع مديرية دفاع مدني غرب إربد محاضرات توعوية في عدد من المساجد التابعة للمديرية بعنوان: "شتاء آمن".



وقال مدير الأوقاف فراس أبو خيط إن المحاضرات تناولت سبل السلامة العامة واستخدام المدافئ والطفايات، والإسعافات الأولية، حيث استعرض فيها النقيب طارق بكار والنقيب علاء ملكاوي مبادئ الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة مثل الإغماء، والنزيف، والحروق، والاختناق.



وباشرت بلدية إربد أعمال التعداد المروري في عدد من المواقع شرقي المدينة، بهدف قياس الكثافة المرورية وإجراء دراسات خاصة تهدف إلى تنظيم حركة المرور فيها.



وقالت مديرة مديرية المرور في البلدية، المهندسة لمياء أبو العسل، إن كوادر البلدية وضعت أجهزة القياس عند الإشارة الواقعة على شارع البتراء بين منطقتي الصريح وحوارة، وفي محيط دوار الثقافة، وعلى الإشارة الضوئية عند تقاطع شارع الملك حسين بن طلال مع شارع الدكتور عارف البطاينة، والمعروفة باسم (إشارة بردى)، وعند تقاطع شارعي الملك حسين بن طلال مع شارع الملكة نور، والمعروفة باسم (إشارة الدراوشة).



وأوضحت أبو العسل أن هذه الدراسات تهدف إلى تركيب إشارات مرور ذكية، مشيرةً إلى أن البلدية تُجري دراسة متكاملة من شأنها، في حال تطبيقها، التخفيف بشكل كبير من الازدحامات المرورية في منطقة دوار الثقافة وشارع الأمير حسن.



ونظمت جمعية معًا لنرتقي الثقافية في قاعة بلدية إربد ندوة بعنوان: "ناجي باشا العزام ومؤتمر قم"، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والمهتمين.



وخلال الندوة التي أدارها الدكتور كامل الزبون، قالت رئيسة الجمعية فاتن الجيزاوي إن هذه الفعاليات الوطنية مستمرة حتى نأتيَ على معظم الرجال الوطنيين الذين كان لهم الأثر الكبير في قوتنا وانتمائنا وبقاء هويتنا، كما تحدثت عن خطط وبرامج الجمعية المستقبلية خلال هذا العام.



وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام إن ناجي باشا العزام كان يتحلى بجملة من الصفات التي عملت على صقل شخصيته، فقد كان محبًا للخير، كارهاً للظلم، يتمتع بصفات الفروسية وصواب الرأي، وكان يفصل بالقضايا التي تُعرض عليه، ويعمل على إنصاف المظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه، ويشارك جميع أفراد ناحيته في مناسباتهم المختلفة.



وتحدث رئيس الهيئة الإدارية لجمعية عون الثقافية الوطنية أسعد العزام عن "مؤتمر قم" ومؤتمر "أم قيس"، وكيف جمع ناجي العزام جهود القامات الوطنية في مؤتمر قم، معلنًا العديد من الأهداف والعمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي.



النائب الأسبق الدكتور محمود مهيدات، راعي الفعالية، تحدث عن فكر ناجي باشا العزام السياسي ومؤتمر قم، وعن الاجتماع الذي عقد في ديوانه وعُرف فيما بعد بـ"مؤتمر قم"، واتخذ الزعماء فيه عددًا من القرارات، أهمها مواصلة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية من أجل وقف توسع الاحتلال ووقف هجرة الشعب الفلسطيني من أراضيهم.



كما تحدث الأديب العقيد الركن المتقاعد عماد عواودة عن التحول الثقافي في فترة ناجي باشا العزام، مبينًا أنه كان مصلحًا عشائريًا وقائدًا قويًا بالحق، نُقلت أخباره بالتسلسل من جيل الأجداد حتى وصلت إلى جيل الأحفاد.



ونظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون أمسية أدبية، بهدف إثراء الحراك الثقافي في اللواء، بحضور عدد من رواد المنتدى والمهتمين بالشأن الثقافي.



وأكد رئيس المنتدى محمود الصالح، خلال الأمسية التي أدارتها الأديبة هيفاء المجدلاوي، أهمية العمل وفق خطة المشاريع الثقافية السنوية لهذا العام بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء والهيئات الثقافية المتنوعة في اللواء لإعادة رسم خارطة العمل الثقافي وتنشيطها، والتركيز على استقطاب المواهب الشابة وتنويع الأنشطة ودمجها مع باقي القطاعات الشبابية والرياضية والسياحية.



وشارك كل من الأديبين أحمد أبو حلاوة وسامي إقليم بقراءات متنوعة لنصوص نثرية في الغزل والمدح والتصوير الفني لقضايا مجتمعية ومشاعر إنسانية متنوعة، وقدم الفنان ماجد عبد المجيد فقرة غنائية من الأغاني التراثية الأردنية.



وفي ذات السياق، نظم منتدى الفريق الإبداعي للثقافة والفنون عرضًا مسرحيًا بعنوان: "كنا وما زلنا"، من تأليف وتجسيد وإخراج الفنان ماهر دحيدل، جسد فيه المراحل العصيبة التي مر بها الشعب الفلسطيني وحلمه الدائم بالعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على ترابه الوطني.



وأكد رئيس المنتدى رائد عساف أن العام الجديد سيشهد حراكًا ثقافيًا متنوعًا وتجديدًا في نوعية الأنشطة لتشمل الشباب والمواهب الجديدة.



وفي المفرق، بحثت جمعية بيت راحوب للتنمية السياحية مع كلية عمّون الجامعية التطبيقية ومنظمة AVSI إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي في مجال الخدمات السياحية في المفرق بشكل عام، ولا سيما في منطقة قضاء رحاب.



وقال رئيس الجمعية حسن الخزاعلة إنه من المتوقع إطلاق البرنامج خلال العام الحالي، والذي يهدف إلى توثيق المواقع السياحية والتاريخية في رحاب، ووضع سردية تاريخية موحدة لها ومعتمدة من الجهات الرسمية، ودمج أهالي المنطقة في الأنشطة السياحية وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية.



وأعلنت بلديتا أم الجمال ورحاب البدء رسميًا بتقديم خدمة إصدار براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيًا في جميع المناطق التابعة للبلديتين، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة.



ويأتي إطلاق هذه الخدمة في سياق تطوير المنظومة الخدمية ورفع مستوى الكفاءة وإنجاز المعاملات من خلال توفير إجراءات سهلة وسريعة تمكّن المواطن من استكمال معاملته دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب البلدية، حيث تعتمد الخدمة على الربط الإلكتروني مع عدد من المؤسسات الحكومية، أبرزها دائرة الأراضي والمساحة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.



