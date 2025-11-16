أنشطة تنموية وشبابية في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسات رسمية ومراكز شبابية في عدد من المحافظات اليوم الأحد برامج ومبادرات تنموية لدعم المجتمعات المحلية.

ففي إربد، افتتحت مديرة التربية والتعليم للواء بني كنانة هدى الشطناوي، الورشة التدريبية الخاصة ببرنامج التميز التربوي وجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي في مدرسة إبن رشد الثانوية المهنية للبنين، ضمن جهود وزارة التربية لتعزيز التنمية المهنية للعاملين في الميدان.



وأكدت الشطناوي أهمية نشر ثقافة التميز في البيئة التربوية، داعية المعلمين والمشرفين إلى المشاركة في البرامج الوزارية والجوائز الوطنية، وفي مقدمتها جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.



وتناولت الورشة محاور تتعلق بمفهوم التميز التربوي ومعاييره، وآليات تطبيقها في المدارس، وأهمية التوثيق والأدلة في عمليات التقييم.



من جهتها تفقدت مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتورة بسمة فريحات، خلال زيارتها مدرستي وادي العرب الأساسية المختلطة، ومعاذ بن جبل الثانوية للبنين، العملية التعليمية.



وأكدت فريحات ضرورة تفعيل المبادرات التربوية الهادفة وعلى رأسها مبادرة "لِمدرستي أنتمي" بحلّتها الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز الانتماء للمدرسة والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على مرافقها وتحسين بيئتها.



ونظم مركز شابات الوسطية ورشة تدريبية ضمن المحور الإستراتيجي "المشاركة والقيادة الفاعلة"، بمشاركة 15 شابة من الفئة العمرية 15–17 عاماً من منتسبات المركز.



وتناولت المدربة هديل حميد خلال الورشة موضوع البرلمان الشبابي، باعتباره أحد البرامج التي تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وصناعة التغيير الإيجابي داخل المدرسة والمجتمع.



واختتم مركز شابات كفرسوم برنامج التثقيف الصحي ضمن مشروع "نجاحنا"، أحد مشاريع منظمة بلان العالمية بالتعاون مع وزارة الشباب، بمشاركة 25 شابة من منتسبات المركز ضمن الفئة العمرية من 15–17 عاماً.



وتناولت الجلسات مواضيع متعددة ركّزت على تطوير قدرات الشابات بما في ذلك المهارات الحياتية، النوع الاجتماعي، العنف القائم على النوع الاجتماعي، والصحة الجنسية والإنجابية، بهدف تمكين الشباب.



وفي لواء الطيبة، تفقد مدير التربية والتعليم الدكتور زياد الجراح، سير العملية التعليمية وانتظام دوام الطلبة في مدرسة ابسر أبو علي الأساسية المختلطة، ومدرسة مندح الأساسية للبنين.



وعقدت مديرية زراعة لواء بني كنانة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في مدرسة المنارة الثانوية للبنين، محاضرة توعوية بعنوان "الأساليب الصحيحة لقطاف ثمار الزيتون للحصول على زيت عالي الجودة".



وتحدث المهندس حسين عناقرة من المديرية حول أبرز الممارسات السليمة في عملية القطاف وكيفية العناية بشجرة الزيتون المباركة، وكيفية خدمة أشجار الزيتون من حراثة ومحاربة الآفات الحشرية والفحوصات الحسية لجودة الزيت المستخرج من الشجر بهدف رفع وعي الطلبة المشاركين بأهمية شجرة الزيتون كرمز وطني واقتصادي.



فيما، عقد مركز اكساب للتنمية المستدامة بالشراكة مع مديرية حماية البيئة في مدرسة نهاوند الثانوية المختلطة بإربد، ورشة عمل تدريبية بعنوان "الزراعة الذكية: مستقبل الزراعة المستدامة"، بهدف غرس قيم العطاء وأهمية الزراعة والطبيعة لدى الطالبات وتمكينهن من أن يكنّ جزءا فاعلاً في بناء مجتمع أكثر خضرة واستدامة.



وتناولت الورشة مفهوم الزراعة الذكية، وأهمية الأمن الغذائي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، والزراعة المائية واهميتها، ومشروع الصحراء الذكية والحلول المبتكرة فيما يتعلق بالزراعة والتحديات التي يواجهها هذا القطاع.



وفي الكرك، نظم مركز شابات المزار بالتعاون مع مدرسة خولة بنت الأزور ورشة تدريبية بعنوان " التايكواندو"، بهدف تعريف المشاركات بهذا الفن الرياضي الذي يجمع بين اللياقة البدنية والانضباط الذاتي.



وقدم المدرب محمود قشطة خلال الورشة شرحًا مبسّطًا عن تاريخ رياضة التايكوندو وأبرز قواعدها، إضافةً إلى عرضٍ عملي لمجموعة من الحركات الدفاعية والهجومية.



وأطلق مركز شابات فقوع النموذجي، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، دورة اللغة الإنجليزية للمبتدئين بمشاركة عدد من الشابات من المنتسبات في المركز من مختلف أنحاء المحافظة.



وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات المشاركات في أساسيات اللغة الإنجليزية وتعزيز قدرتهن على التواصل، ورفع مستواهن اللغوي.



وفي الطفلية، احتفل مركز روّاد التنمية باختتام مبادرات اليافعين التي نفذها 18 يافعا، ضمن 6 مبادرات شملت المجالات الرقمية والأدبية والثقافية، ضمن برامجه الهادفة إلى تمكين الأطفال واليافعين وتنمية مهاراتهم المعرفية والإبداعية.



وقال مدير المركز، معاذ العكايلة، إن المبادرات التي نفذت على مدار العام الحالي استهدفت نحو 253 طفلًا ويافعًا تم دمجهم في برامج تدريبية متنوعة شملت مهارات رقمية، ودورات في الكتابة الإبداعية.



وفي عجلون، افتتح مدير التربية والتعليم خلدون جويعد المعرض البيئي المتنقّل المشترك بين مدرستي عنجرة الثانوية للبنات وعنجرة الأساسية المختلطة تحت عنوان "أغاني الأرض (ثقافة زهرة)" والذي يضم 51 لوحة تجسد تنوع الأزهار والنباتات في البيئة العجلونية، بالتنسيق مع مجلس التطوير التربوي.



وأكد جويعد أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز الاستدامة البيئية من خلال استغلال الموارد الطبيعية والإنسانية بصورة متوازنة بما يضمن استخدامها مستقبلاً لتحسين جودة الحياة.



وثمن رئيس فرع الإدارة الملكية لحماية البيئة الرائد عبد الرحمن ابداح إقامة المعرض لما له من دور في نشر الوعي البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية مؤكداً اعتزاز الإدارة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم.



وأشار رئيس شبكة التطوير التربوي لمدارس عنجرة مالك الصمادي إلى أن المعرض يمثل أحد برامج التوعية البيئية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع مديرية التربية بهدف تعزيز إدراك الطلبة لأهمية حماية التنوع الحيوي.



وقالت مساعدة مديرة المدرسة الدكتورة سناء عناب إن افتتاح المعرض يأتي بالتزامن مع شهر البيئة، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي تعزيز الوعي وتقدير الموارد الطبيعية.



واحتفل مركز شباب وشابات عجلون النموذجي بمناسبة يوم الوفاء لذكرى ميلاد جلالة الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه التسعين، بحضور رئيس قسم الشؤون الشبابية مصطفى القضاة، ومشاركة 30 شاباً وشابة من منتسبي المركز وطلاب المدرسة المعمدانية.



وأكدت رئيسة المركز سهير القضاة أهمية الإنجازات والتضحيات التي قدمها جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه للدولة الأردنية، ومساهمته في تطوير الأردن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الاحتفال جاء تخليداً لذكرى الراحل وتعزيز قيم الولاء والانتماء للرجال الذين خدموا الأردن بالتضحية والعطاء.



وقدمت المعلمة إيمان جوينات قراءات في سيرة جلالة الملك الحسين العطرة، واستعرضت محطات من حياة جلالته، موضحة أن الملك الحسين سجل للأردن وللأمة العربية مواقف وبطولات ما يزال التاريخ شاهداً عليها.



وشمل الاحتفال زيارة إلى الحديقة الوطنية في المركز بعنوان "ذاكرة وطن" والاطلاع على اللوحات التاريخية التي توثق مسيرة الهاشميين، وعرض فيديو حول مسيرة بني هاشم.



وفي المفرق، اطلقت مديرية التربية والتعليم في مخيم الزعتري للاجئين السوريين مبادرة "نحو شتاء آمن"، بالتعاون مع إدارة مخيم الزعتري/ الشرطة المجتمعية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف والمجلس النرويجي، ومنظمة أوكسفام، ومدارس المخيم والمجتمع المحلي.



وتهدف المبادرة إلى تصريف مياه الأمطار وضمان عدم تجمعها في محيط المدارس والمواقع الحيوية داخل المخيم بما يسهم في توفير بيئة شتوية آمنة للطلبة والعاملين.



وفي الرصيفة، نظّم منتدى الفريق الإبداعي، وبالتعاون مع منتدى العشيات للآداب والفنون، أمسية ثقافية بهدف إثراء المشهد الثقافي في لواء الرصيفة، بمشاركة شعراء وأدباء أردنيين وعرب، وروّاد المنتديات والهيئات الثقافية. وأدار الأمسية التي أُقيمت في مقر المنتدى بالشاعر محمد العرابي.



ودعا رئيس المنتدى رائد عسّاف إلى استغلال المناسبات الوطنية والاجتماعية لإثراء العمل الثقافي بنتاج فكري وأدبي متنوّع، وإتاحة الفرصة للشباب الموهوبين في جميع مجالات الأدب ليحملوا شعلة الثقافة والفكر للأجيال القادمة.



وبدأ الأديب جروان المعاني الأمسية التي جاءت برعاية مؤسسة محمود أبو عوّاد الثقافية، بقراءات نثرية متنوّعة طرح فيها رؤى ثقافية حديثة متطورة بنصوص ذات ذوق عالٍ.



بدورها قرأت الشاعرة السورية قمر الجاسم عدداً من القصائد تنوّعت بين الغزل والحب والخيال الفني، وقصائد للإنسان وتضحيات شهداء الأمة العربية.



وفي مأدبا، قال رئيس لجنة البلدية هيثم جوينات، إن موازنة البلدية للعام المقبل 2026 تبلغ 15 مليون دينار، في حين تصل ديون البلدية المستحقة على المواطنين والمحلات التجارية وعوائد التنظيم إلى 20 مليون دينار.



جاء ذلك خلال لقاء نظمته تعاونيات وسط المدينة في مأدبا، مساء اليوم الأحد، لمناقشة الواقع الخدمي والتنمية المحلية والتحديات التي تواجهها البلدية.



وأضاف جوينات إن لجنة البلدية عملت على تفعيل آلية لتحصيل الأموال، ما أسهم في زيادة دخل البلدية إلى 500 ألف دينار شهرياً، لافتاً إلى أن اللجنة، منذ تشكيلها قبل 4 أشهر، اتخذت 800 قرار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تنفيذ مشاريع البلدية.



واستعرض أبرز مشاريع البلدية الخدمية والتنموية، وأهمها سوق المواشي، واستملاك أراضٍ للمقابر، بالإضافة إلى التوسع في الرقعة الخضراء، والحدائق، والمتنزهات.