أنشطة متنوعة بمراكز شبابية بمحافظة إربد

وتضمنت الجولة زيارة إلى مركز شباب وشابات الشونة الشمالية، ومركز شباب الشيخ حسين، وشباب المنشية، إضافة إلى مجمع الشيخ حسين الرياضي.
واستمع المومني خلال الزيارة إلى مشرفي المراكز الشبابية، واطلع على مستجدات العمل ومتطلبات المراكز وأهم الأنشطة والاحتياجات اللازمة لتلك المراكز.
كما تفقد ساحات الملعب الرياضي واطمأن على جاهزيته لاستضافة الأنشطة الرياضية التي تخدم أبناء اللواء.
وأكد المومني أهمية المرافق الشبابية والرياضية في توفير بيئة آمنة للشباب، ودورها في تطوير مهاراتهم وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة المختلفة، مثلما شدد على إعداد خطط مستقبلية لتحسين وتطوير الخدمات والبرامج المقدمة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب.
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