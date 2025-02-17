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أنشطة وبرامج في عمان وإربد لتمكين الشباب

وزارة الشباب
وزارة الشباب
الإثنين، 17-02-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية المراكز الشبابية والكشافة، في وزارة الشباب  ورشة بعنوان: "رحلتنا مع العمل الشبابي"؛ لتعزيز مهارات العاملين في المراكز الشبابية، بمشاركة رؤساء المراكز.

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وأكد مدير شباب محافظة العاصمة أنس القضاة خلال الورشة أهمية هذه اللقاءات في تنمية الوعي بأهمية العمل الشبابي والوقوف على أهم المنطلقات اللازمة لتحقيق التميز في برامج وأنشطة تنفذها مراكز الشباب في العاصمة.

 
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