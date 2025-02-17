أنشطة وبرامج في عمان وإربد لتمكين الشباب

وأكد مدير شباب محافظة العاصمة أنس القضاة خلال الورشة أهمية هذه اللقاءات في تنمية الوعي بأهمية العمل الشبابي والوقوف على أهم المنطلقات اللازمة لتحقيق التميز في برامج وأنشطة تنفذها مراكز الشباب في العاصمة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس الدِّيوان العالي للمحاسبة السعودي
-
متحف الدبابات الملكي يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين والمحاربين القدامى
-
العقبة الخاصة تنفذ حملات رقابية على المنشآت التجارية استعدادا لشهر رمضان
-
رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في دعم التنمية والاستثمار بالمحافظات
-
توصية بتعديل تطبيق الإعفاءات الطبية في الأردن
-
رئيس كازاخستان يبدأ زيارة رسمية للأردن غدا الثلاثاء
-
ندوة في إربد حول اليوبيل الذهبي للمكتبة الوطنية
-
وزير الزراعة: 61% مما نستهلكه محليا هو إنتاج أردني