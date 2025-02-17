أنشطة وبرامج في عمان وإربد لتمكين الشباب

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية المراكز الشبابية والكشافة، في وزارة الشباب ورشة بعنوان: "رحلتنا مع العمل الشبابي"؛ لتعزيز مهارات العاملين في المراكز الشبابية، بمشاركة رؤساء المراكز.

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