أهالي دحوس يطالبون بتحسين الخدمات والبنية التحتية

وقال المواطن حسن عنانزة، إن شوارع البلدة وخصوصا الطريق الذي يربط بين منطقتي دحوس وأم البطم أصبحت غير صالحة للاستخدام نظرا لكثرة الحفر والتشققات وضيق مسار الطريق، الأمر الذي يشكل خطرا على المركبات والمارة، مشيرا إلى أن الطريق يعد شريانا رئيسيا يربط البلدة بمحيطها ويستخدم يوميا من قبل المواطنين.
وبين المواطن عبد الحميد فريحات، أن البلدة تضم مركزا صحيا قديما تم استملاكه منذ سنوات ومنذ ذلك الوقت لم يتم إنشاء بديل يلبي باحتياجات السكان، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية المقدمة حاليا لا ترقى إلى المستوى المطلوب، ما يضطر المرضى خاصة في الحالات الطارئة إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مركز طبي .
وأشار الناشط الاجتماعي عربي فريحات، إلى أن دحوس تعد من المناطق التي عانت لفترات طويلة من غياب المشاريع الخدمية والتنموية رغم الكثافة السكانية المتزايدة فيها، مطالبا الحكومة ومجلس المحافظة والبلدية بإعطاء الأولوية للمناطق الريفية والمهمشة، مؤكدا أن تحسين البنية التحتية من أبسط حقوق المواطنين.
وشدد المواطن علاء فريحات، أن شوارع البلدة متهالكة وتفتقر لأدنى معايير السلامة، مشيرا إلى أن "كوربة دحوس" أصبحت نقطة سوداء تشهد حوادث متكررة بمعدل يصل إلى 4 حوادث أسبوعيا بسبب ضيق الطريق وسوء حالته وعدم وجود إشارات تحذيرية.
وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن المجلس خصص مبلغ 150 ألف دينار ضمن موازنة هذا العام لمشروع تطوير الطريق الواصل بين دحوس ومنطقة راجب، لرفع مستوى السلامة المرورية، كما خصص مبلغ 100 ألف دينار لاستملاك مدرسة في دحوس في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع التعليم وتحسين بيئة التعلم للطلبة.
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