أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السائقين والمركبات خلال رمضان

الوكيل الإخباري- تعلن إدارة ترخيص السائقين والمركبات عن أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك وعلى النحو التالي:





إدارة ترخيص السائقين والمركبات وكافة أقسام الترخيص من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.



محطات الترخيص المتنقل "الصباحي" من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.



محطات الترخيص "المسائية" من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

