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"أوقاف إربد الأولى" تخرج عددا من حفظة القرآن الكريم

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
السبت، 22-03-2025 07:15 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت مديرية أوقاف إربد الأولى بتخريج عدد من حفظة القرآن الكريم في مسجد بيت راس القديم.

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وخلال الحفل، سلم مدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري، الطلبة الفائزين الجوائز والشهادات التقديرية، مثنياً على جهودهم الكبيرة في حفظ القرآن الكريم، ودور المسابقة في تحفيز الشباب على التمسك بتعاليم الدين الإسلامي.

 
 
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