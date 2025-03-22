"أوقاف إربد الأولى" تخرج عددا من حفظة القرآن الكريم

وخلال الحفل، سلم مدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري، الطلبة الفائزين الجوائز والشهادات التقديرية، مثنياً على جهودهم الكبيرة في حفظ القرآن الكريم، ودور المسابقة في تحفيز الشباب على التمسك بتعاليم الدين الإسلامي.
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