"أوقاف إربد الثانية" تحتفل بالهجرة النبوية

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الثلاثاء، بالهجرة النبوية الشريفة، بحضور مساعد محافظ إربد الدكتور فادي العبادي.

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وقال مدير "أوقاف إربد الثانية" عبد السلام نصير، إن الاحتفال بالهجرة النبوية يعزز الوعي الديني وتذكير المجتمع بأهمية هذه المناسبة التاريخية، فهي ليست مجرد حدث تاريخي، بل نقطة تحول في تاريخ الإسلام.