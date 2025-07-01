"أوقاف إربد الثانية" تحتفل بالهجرة النبوية

وقال مدير "أوقاف إربد الثانية" عبد السلام نصير، إن الاحتفال بالهجرة النبوية يعزز الوعي الديني وتذكير المجتمع بأهمية هذه المناسبة التاريخية، فهي ليست مجرد حدث تاريخي، بل نقطة تحول في تاريخ الإسلام.
وأكد دور الهجرة في صناعة الأجيال وغرس القيم العظيمة فيهم، واستخلاص العبر، مبينا دلالات الهجرة وأثرها في نشر الإسلام، حيث جسدت التعاون والتضحية والإيثار بأبهى صوره، مشيرا إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول الكريم في الحياة اليومية.
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