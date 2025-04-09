أوقاف إربد الثانية تنفذ مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية أوقاف إربد الثانية مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"، في مدرسة بشرى الثانوية للبنين بمنطقة بشرى، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم لمحافظة إربد.

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