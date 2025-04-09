الأربعاء 2025-04-09 08:26 م
 

أوقاف إربد الثانية تنفذ مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الاوقاف
 
الأربعاء، 09-04-2025 08:21 م

الوكيل الإخباري-   نفذت مديرية أوقاف إربد الثانية مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"، في مدرسة بشرى الثانوية للبنين بمنطقة بشرى، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم لمحافظة إربد.

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وقال رئيس قسم دور القرآن الكريم بالمديرية فؤاد العودات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن المبادرة التي جاءت بعنوان:"كن ايجابيا"، استهدفت طلاب الصف العاشر وهدفت إلى تقديم محاضرات تربوية تعنى ببناء شخصية متزنة للطلبة، وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم.

 
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