أوقاف إربد الثانية تنفذ مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"

وقال رئيس قسم دور القرآن الكريم بالمديرية فؤاد العودات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن المبادرة التي جاءت بعنوان:"كن ايجابيا"، استهدفت طلاب الصف العاشر وهدفت إلى تقديم محاضرات تربوية تعنى ببناء شخصية متزنة للطلبة، وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم.
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