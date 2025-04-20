أوقاف إربد الثانية تنفذ مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية، مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"، حيث استهدفت المبادرة مدرسة حوارة الأساسية للبنين، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم لمحافظة اربد.

اضافة اعلان