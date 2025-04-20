أوقاف إربد الثانية تنفذ مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"

وقال رئيس قسم دور القرآن الكريم بالمديرية فؤاد العودات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأحد، إن المبادرة استهدفت طلاب الصف السابع تحت عنوان "مسؤوليتي تجاه وطني"، وتهدف إلى تقديم وإعطاء محاضرات تربوية تركز على بناء شخصية الطالب المتزنة، والتأكيد على أهمية تربية الأجيال على الانتماء والولاء للأردن وقيادته الهاشمي.
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