الأحد 2025-04-20 11:02 م
 

أوقاف إربد الثانية تنفذ مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
 
الأحد، 20-04-2025 08:55 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية، مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"، حيث استهدفت المبادرة مدرسة حوارة الأساسية للبنين، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم لمحافظة اربد.

اضافة اعلان


وقال رئيس قسم دور القرآن الكريم بالمديرية فؤاد العودات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأحد، إن المبادرة استهدفت طلاب الصف السابع تحت عنوان "مسؤوليتي تجاه وطني"، وتهدف إلى تقديم وإعطاء محاضرات تربوية تركز على بناء شخصية الطالب المتزنة، والتأكيد على أهمية تربية الأجيال على الانتماء والولاء للأردن وقيادته الهاشمي.

 
gnews

أحدث الأخبار

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

حماس

فلسطين عاجل حماس: عملية حومش رد طبيعي على جرائم الاحتلال

تعبيرية

أخبار محلية إقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يعطي المحاكم مزيدا من البدائل

جسر الملك الحسين

أخبار محلية الموافقة على اتفاقية لتطوير جسر الملك الحسين

شعار برنامج أردننا جنة

أخبار محلية الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها ضمن برنامج "أردننا جنة"

أرشيفية

فلسطين استشهاد أسير من بيت لحم في سجون الاحتلال الإسرائيلي

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية أول اتفاق للاندماج الحزبي بعد تشكيل مجلس النواب ... الاتحاد الوطني والأرض المباركة على خطى الوحدة

جانب من الزيارة

أخبار محلية كتلة الأحزاب الوسطية النيابية تزور "الأسواق الحرة الأردنية"



 
 





الأكثر مشاهدة