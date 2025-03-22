أوقاف الأغوار الشمالية تُخرج مشاركين من حفظة القرآن

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، بتخريج عدد من حفظة القرآن الكريم في مسجد وقاص الكبير، ضمن المسابقة التي تقام سنويا خلال شهر رمضان المبارك.

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وتهدف المسابقة لتشجيع الأطفال والشباب على حفظ كتاب الله الكريم، وتعزيز قيم الإيمان والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.