أوقاف الأغوار الشمالية تُخرج مشاركين من حفظة القرآن

وتهدف المسابقة لتشجيع الأطفال والشباب على حفظ كتاب الله الكريم، وتعزيز قيم الإيمان والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وأكد مدير الأوقاف الدكتور أيمن خشاشنة خلال تسليمه الجوائز والشهادات التقديرية للفائزين بحضور فاعليات من المجتمع المحلي، أهمية تلك المبادرات وإسهامها في تحفيز وتنشئة جيل واع ومتمسك بقيمه الإسلامية وتعاليمها السامية.
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