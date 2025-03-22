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أوقاف الأغوار الشمالية تُخرج مشاركين من حفظة القرآن

ارشيفية
جانب من تخريج عدد من حفظة القرآن الكريم في مسجد وقاص الكبير
 
السبت، 22-03-2025 11:39 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، بتخريج عدد من حفظة القرآن الكريم في مسجد وقاص الكبير، ضمن المسابقة التي تقام سنويا خلال شهر رمضان المبارك.

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وتهدف المسابقة لتشجيع الأطفال والشباب على حفظ كتاب الله الكريم، وتعزيز قيم الإيمان والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.


وأكد مدير الأوقاف الدكتور أيمن خشاشنة خلال تسليمه الجوائز والشهادات التقديرية للفائزين بحضور فاعليات من المجتمع المحلي، أهمية تلك المبادرات وإسهامها في تحفيز وتنشئة جيل واع ومتمسك بقيمه الإسلامية وتعاليمها السامية.

 
 
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