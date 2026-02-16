أوقاف البلقاء: تأمين المساجد بأئمة على سوية عالية في صلاة التراويح

الوكيل الإخباري- قال مدير أوقاف البلقاء الدكتور طالب العواملة إنه تم تأمين جميع مساجد المحافظة بأئمة على سوية عالية لإمامة المصلين في صلاة التراويح خلال رمضان المبارك. اضافة اعلان





وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن قسم دور القرآن الكريم في المديرية سيقوم بمتابعة المسابقات والأنشطة التي ستقام في المساجد، بما يضمن الشفافية والنزاهة في اختيار المتسابقين والفائزين.



وبيّن أن المديرية شرعت في الإعداد المبكر للشهر الفضيل بما يليق بمكانته الروحية والاجتماعية والدعوية، إيمانًا منها بالدور المحوري للمساجد في تعزيز قيم التكافل والتراحم، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.



وأضاف أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع موظفي الميدان والموظفين الإداريين، تناولت عددًا من المحاور التنظيمية، أبرزها إعداد خطط وعظية خاصة بكل مسجد، وتكثيف البرامج الدعوية التي تسهم في ترسيخ الوعي الديني وتعزيز الرسالة الإيمانية، وضمان جاهزية بيوت الله من حيث النظافة والصيانة، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، إضافة إلى أسبوع العناية بالمساجد الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في وقت سابق. كما سيتم عقد المجالس العلمية الهاشمية على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الحكام الإداريين.



وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف التعاون، بما يضمن استقبال الشهر المبارك بالصورة الفضلى ويعزز رسالة المسجد.



وحول الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، أشار العواملة إلى أنه سيتم إطلاق مجالس إفتاء في المحافظة بالتنسيق مع دائرة الإفتاء العام.



ولفت إلى دور لجان الزكاة في توزيع طرود الخير والمساعدات العينية والنقدية إلى مستحقيها، بما يتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف، مع مراعاة من تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة، إضافة إلى إقامة يوم إفطار للأيتام.