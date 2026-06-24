أوقاف البلقاء تحتفي بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف محافظة البلقاء، اليوم الأربعاء، بذكرى الهجرة النبوية الشريفة بحضور محافظ البلقاء فيصل المساعيد ومدراء الأجهزة الأمنية والدوائر والمؤسسات الرسمية والأهلية وجمع غفير من المواطنين.

اضافة اعلان