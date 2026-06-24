أوقاف البلقاء تحتفي بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

وقال مدير أوقاف البلقاء طالب العواملة إن الهجرة النبوية الشريفة جسدت أسمى معاني الإيمان العميق، والتخطيط الاستراتيجي، والأخذ بالأسباب، حيث لم تكن الهجرة ارتجالاً، بل كانت عملاً مدروسًا، تجلت فيه حكمة القيادة النبوية، فاختير الرفيق، وأعد الطريق، واتخذت الأسباب، مع يقين راسخ بأن النصر من عند الله.
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