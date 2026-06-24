الأربعاء 2026-06-24 02:39 م

أوقاف البلقاء تحتفي بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الأربعاء، 24-06-2026 12:55 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت مديرية أوقاف محافظة البلقاء، اليوم الأربعاء، بذكرى الهجرة النبوية الشريفة بحضور محافظ البلقاء فيصل المساعيد ومدراء الأجهزة الأمنية والدوائر والمؤسسات الرسمية والأهلية وجمع غفير من المواطنين.

اضافة اعلان


وقال مدير أوقاف البلقاء طالب العواملة إن الهجرة النبوية الشريفة جسدت أسمى معاني الإيمان العميق، والتخطيط الاستراتيجي، والأخذ بالأسباب، حيث لم تكن الهجرة ارتجالاً، بل كانت عملاً مدروسًا، تجلت فيه حكمة القيادة النبوية، فاختير الرفيق، وأعد الطريق، واتخذت الأسباب، مع يقين راسخ بأن النصر من عند الله.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

أخبار محلية المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

خسارة الأردن أمام الجزائر أنهت حظوظه في التأهل للدور الثاني في كأس العالم

كأس العالم لماذا ودعت الأردن المونديال وبقي العراق رغم هزيمتين؟

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

ترند حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الشاب زيد يوسف الدماسي، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصابته إثر حادث

فلسطين تحت مظلة وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. 5 قوافل إماراتية تعبر نحو غزة ضمن "الفارس الشهم 3" حاملة الغذاء ومستلزمات الإيواء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين انتهاء مرحلة الاستماع لشهادة نتنياهو في محاكمته

البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

أخبار محلية البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

جامعة اليرموك

أخبار محلية جامعة اليرموك تستضيف اليوم البحثي الأردني الأوروبي

بصث

فن ومشاهير سامي عبد الحليم يدخل العناية المركزة للمرة السادسة



 
 






الأكثر مشاهدة

 