"أوقاف البلقاء" تعقد فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الثالث بماحص

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف البلقاء، اليوم الأحد، فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الثالث في مسجد إبراهيم الخليل، في لواء ماحص والفحيص، والذي جاء تحت عنوان "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام".

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وتحدث رئيس قسم دور القرآن يوسف الكيلاني، حول أهمية المجالس العلمية الهاشمية في نشر الدين والقيم، ودور الهاشميين في إقامة هذه المجالس والمحافظة على ديمومتها.