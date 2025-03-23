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"أوقاف البلقاء" تعقد فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الثالث بماحص

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الأحد، 23-03-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري-   عقدت مديرية أوقاف البلقاء، اليوم الأحد، فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الثالث في مسجد إبراهيم الخليل، في لواء ماحص والفحيص، والذي جاء تحت عنوان "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام".

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وتحدث رئيس قسم دور القرآن يوسف الكيلاني، حول أهمية المجالس العلمية الهاشمية في نشر الدين والقيم، ودور الهاشميين في إقامة هذه المجالس والمحافظة على ديمومتها.


من جهته، تحدث الدكتور شادي الشياب، عن الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وأهمية سنن أبي داود، وشرح حديث: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" شرحا تحليليا للحديث وراويه وفقهه، وما فيه من معان عظيمة لأصول الإيمان.

 
 
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