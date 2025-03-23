"أوقاف البلقاء" تعقد فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الثالث بماحص

وتحدث رئيس قسم دور القرآن يوسف الكيلاني، حول أهمية المجالس العلمية الهاشمية في نشر الدين والقيم، ودور الهاشميين في إقامة هذه المجالس والمحافظة على ديمومتها.
من جهته، تحدث الدكتور شادي الشياب، عن الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وأهمية سنن أبي داود، وشرح حديث: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" شرحا تحليليا للحديث وراويه وفقهه، وما فيه من معان عظيمة لأصول الإيمان.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني: تحرير جمل سقط داخل حفرة بعمق 12مترا في الحسا
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل
-
تنويه امني الى جميع السائقين في المملكة
-
مدير الأمن العام يشارك قوات الدرك مأدبة الإفطار
-
الامن العام يكشف حقيقة الأشخاص الذين ظهروا بملابس وأقنعة وسط البلد
-
وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى الإحتفال التكريمي بمناسبة عيد الأم في عجلون
-
تكليف عبدالله الجبور أمينا عاما لوزارة العمل بالوكالة
-
إطلاق مشروع "تدريب متدربين في الشركات الناشئة"