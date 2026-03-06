أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف محافظة البلقاء بالتعاون مع قسم الزكاة بالمديرية ولجان الزكاة العاملة في المحافظة اليوم الخميس مأدبة إفطار للأيتام في المحافظة والألوية التابعة لها تزامنًا مع يوم اليتيم في العالم الإسلامي بمشهد إنساني يعكس أسمى معاني التكافل والتراحم في المجتمع الأردني، بحضور مدير الأوقاف الدكتور طالب العواملة.

