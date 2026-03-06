الجمعة 2026-03-06 01:05 ص

أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي

أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي
أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي
 
الجمعة، 06-03-2026 12:05 ص

الوكيل الإخباري-  نظمت مديرية أوقاف محافظة البلقاء بالتعاون مع قسم الزكاة بالمديرية ولجان الزكاة العاملة في المحافظة اليوم الخميس مأدبة إفطار للأيتام في المحافظة والألوية التابعة لها تزامنًا مع يوم اليتيم في العالم الإسلامي بمشهد إنساني يعكس أسمى معاني التكافل والتراحم في المجتمع الأردني، بحضور مدير الأوقاف الدكتور طالب العواملة.

اضافة اعلان


وأكد القائمون على الفعالية، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من رسالة الإسلام السمحة التي تدعو إلى كفالة اليتيم والإحسان إليه، وتعزيز روح التضامن بين أبناء المجتمع، لا سيما في أيام الرحمة والمغفرة من شهر رمضان المبارك، حيث تتجلى معاني البذل والعطاء والتراحم بين الناس.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: دمّرنا قدرات إيران الصاروخية و24 سفينة خلال 3 أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم

مضيق هرمز

عربي ودولي رويترز: الصين تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور النفط والغاز من مضيق هرمز

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يشدد على ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات

سماء تل أبيب وسط وابل جديد من الهجمات الصاروخية الإيرانية

عربي ودولي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

الأمم المتحدة

عربي ودولي مسؤول اممي يحذر من انجرار اليمن في دورة عنف جديدة

أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي

أخبار محلية أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي



 






الأكثر مشاهدة