أوقاف الرصيفة: بدء المرحلة السادسة لتحفيظ القرآن

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف الرصيفة اليوم السبت، فعاليات مبادرة الأسبوع السادس لأنشطة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف لهذا العام تحت شعار "يدا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد".

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