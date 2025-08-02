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أوقاف الرصيفة: بدء المرحلة السادسة لتحفيظ القرآن

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
السبت، 02-08-2025 09:48 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية أوقاف الرصيفة اليوم السبت، فعاليات مبادرة الأسبوع السادس لأنشطة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف لهذا العام تحت شعار "يدا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد".

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وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد إن هذا الأسبوع يأتي بعنوان الثقافة حياة، يهدف الى بناء جيل واع ومثقف بثقافة وطنية قوية وقادر على التأثير الإيجابي في مجتمعه.

 
 
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