أوقاف الرصيفة: بدء المرحلة السادسة لتحفيظ القرآن

وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد إن هذا الأسبوع يأتي بعنوان الثقافة حياة، يهدف الى بناء جيل واع ومثقف بثقافة وطنية قوية وقادر على التأثير الإيجابي في مجتمعه.
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