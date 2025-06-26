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أوقاف الرصيفة تعلن 73 مركزا للأنشطة الصيفية

القرآن الكريم
القرآن الكريم
 
الخميس، 26-06-2025 01:03 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية أوقاف الرصيفة، الأربعاء، اعتماد 73 مركزًا للأنشطة الصيفية التي تنظمها سنويًا خلال العطلة الصيفية، مشيرة إلى أن الدوام فيها سيبدأ يوم الأحد المقبل.

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وأوضح مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد فوزي الأحمد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه المراكز مخصصة للذكور فقط، وموزعة على عدد من مساجد اللواء، وتحمل هذا العام شعار: "يدًا بيد من المخدرات... نحمي أجيال الغد".


وأشار إلى أن التسجيل في هذه المراكز مجاني، ويمكن للراغبين الاطلاع على مواقعها والتسجيل من خلال صفحة المديرية على "فيسبوك".


ودعا الأحمد أولياء الأمور إلى استثمار العطلة الصيفية بتسجيل أبنائهم في هذه المراكز، لما توفره من أنشطة متعددة تشمل: تحفيظ القرآن الكريم، وتعلم تعاليمه، وغرس القيم والأخلاق الإسلامية، إلى جانب فعاليات ترفيهية ومسابقات متنوعة للأطفال.


وأكد أن التدريس في هذه المراكز سيكون بإشراف مباشر من المديرية، ومن خلال معلمين ومشرفين مؤهلين، لضمان تقديم أفضل فائدة للطلبة.

 
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