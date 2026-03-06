السبت 2026-03-07 12:37 ص

أوقاف الرصيفة تنظم إفطارًا جماعيًا للأيتام

جانب من الحفل
 
الجمعة، 06-03-2026 10:52 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف الرصيفة، في قاعة ديوان ناصر الياموني، اليوم الجمعة، إفطارًا رمضانيًا جماعيًا للأيتام بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي، بحضور متصرف اللواء الدكتور أيمن الرومي ومشاركة عدد كبير من الأيتام وذويهم المسجلين في لجان الزكاة التابعة للمديرية في لواء الرصيفة، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.

وأكد متصرف لواء الرصيفة الدكتور أيمن الرومي، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة بكافة مؤسساتها لرعاية الأيتام وتوفير سبل الدعم النفسي والمادي لهم، مشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به مديرية الأوقاف ولجان الزكاة في تنظيم مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تجمع أبناء المجتمع على مائدة الخير.


من جانبه، قال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور بشير الخوالدة، إن هذا الإفطار يمثل جزءاً من خطة صندوق الزكاة والمديرية السنوية للاحتفاء بيوم اليتيم، مؤكداً أن العناية باليتيم نهج نبوي تحرص المديرية على تكريسه من خلال نشاطاتها المختلفة بالتعاون مع لجان الزكاة والمحسنين والجهات الداعمة في لواء الرصيفة.


وأضاف، أن هذه الفعالية تأتي تعزيزاً لقيم التكافل الاجتماعي وتجسيداً لرسالة وزارة الأوقاف في رعاية هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، وإدخال الفرحة والسرور إلى نفوسهم في هذا الشهر الفضيل.


وتخلل حفل الإفطار أجواء رمضانية إيمانية، عكست روح التراحم والتواد بين الحضور والأطفال الأيتام، وسط تقدير كبير للجهود التنظيمية التي بذلتها كوادر المديرية ولجان الزكاة لإنجاح هذا اللقاء.

 
 


