أوقاف الرصيفة تنظم إفطارًا جماعيًا للأيتام

وأكد متصرف لواء الرصيفة الدكتور أيمن الرومي، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة بكافة مؤسساتها لرعاية الأيتام وتوفير سبل الدعم النفسي والمادي لهم، مشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به مديرية الأوقاف ولجان الزكاة في تنظيم مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تجمع أبناء المجتمع على مائدة الخير.
من جانبه، قال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور بشير الخوالدة، إن هذا الإفطار يمثل جزءاً من خطة صندوق الزكاة والمديرية السنوية للاحتفاء بيوم اليتيم، مؤكداً أن العناية باليتيم نهج نبوي تحرص المديرية على تكريسه من خلال نشاطاتها المختلفة بالتعاون مع لجان الزكاة والمحسنين والجهات الداعمة في لواء الرصيفة.
وأضاف، أن هذه الفعالية تأتي تعزيزاً لقيم التكافل الاجتماعي وتجسيداً لرسالة وزارة الأوقاف في رعاية هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، وإدخال الفرحة والسرور إلى نفوسهم في هذا الشهر الفضيل.
وتخلل حفل الإفطار أجواء رمضانية إيمانية، عكست روح التراحم والتواد بين الحضور والأطفال الأيتام، وسط تقدير كبير للجهود التنظيمية التي بذلتها كوادر المديرية ولجان الزكاة لإنجاح هذا اللقاء.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام: سقوط جسم متفجر في إربد ولا إصابات - فيديو
-
الملك: الأردن يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه
-
مجلس محافظة جرش يطلع على واقع واحتياجات نادي جرش الرياضي
-
وزارة الثقافة تختتم فعاليات أماسي رمضان في الكرك
-
اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن
-
الإفطارات الجماعية في رمضان.. قصص من المحبة والإخاء تجمع القلوب حول المائدة
-
عجلون: دعوات لمعالجة البيوت المهجورة واستثمارها سياحياً وتراثياً
-
"أوقاف جرش" تعقد محاضرة حول مفهوم الوسطية في الإسلام