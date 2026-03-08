الأحد 2026-03-08 09:12 م

أوقاف الرمثا تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

ل
جانب من المجلس
 
الأحد، 08-03-2026 08:42 م

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الرمثا اليوم الأحد المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام في المسجد العمري الكبير.

وشارك بالمجلس مندوب متصرف لواء الرمثا الدكتور محمد بني عطا، ومدير أوقاف لواء الرمثا الشيخ عمر الحموري، وعدد من أصحاب الفضيلة الأئمة والمؤذنين، وجمعٍ من أبناء المجتمع المحلي.

وأدار الجلسة رئيس قسم المساجد في المديرية الدكتور ثامر حتاملة الذي أكد في كلمته أن المجالس العلمية الهاشمية التي تعقد برعاية ملكية هاشمية تجسد عناية القيادة الهاشمية بالعلم والعلماء، وحرصها على نشر الفقه الصحيح وتعزيز الوعي الديني لدى أبناء المجتمع.

اضافة اعلان


وأشار الى مفهوم الإجماع في الشريعة الإسلامية، موضحاً أنه أحد المصادر المعتبرة للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنة النبوية.

وتطرق أستاذ الفقه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك الدكتور أسامة الفقير، الى أهمية الإجماع في توحيد الأمة الإسلامية وترسيخ أصولها الشرعية، مؤكدا أنه لا عبرة بالخلاف بعد تحقق الإجماع.

واستعرض عددا من أمثلة الإجماع في تاريخ الأمة، من أبرزها إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على جمع القرآن الكريم في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

وأشار إلى أن الإجماع يعد من الأصول الراسخة في الشريعة الإسلامية التي تحفظ وحدة الأمة وتماسكها، مبيناً بطلان دعاوى المشككين في حجيته، إذ ان الطعن في الإجماع يهدف في حقيقته إلى هدم أصول الدين وأحكامه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية الأردن والسعودية: نتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات

ب

أخبار محلية الأردن وقطر يشددان على التضامن المطلق في مواجهة تهديدات إيران

ل

أخبار محلية أوقاف الرمثا تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

ل

عربي ودولي الدفاع الكويتية: اعتراض 3 صواريخ بالستية ورصد موجة طائرات مسيرة معادية

ا

أسواق ومال سهم أرامكو السعودية يحقق أكبر قفزة منذ 2023 وسط اضطراب أسواق الطاقة

ز

أخبار الشركات البنك العربي يشارك في نشاطات تطوعية لدعم وقف ثريد خلال شهر رمضان المبارك

ى

أخبار محلية الأردن يعزي الكويت باستشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية

ت

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية



 






الأكثر مشاهدة