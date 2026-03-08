أوقاف الرمثا تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الرمثا اليوم الأحد المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام في المسجد العمري الكبير.



وشارك بالمجلس مندوب متصرف لواء الرمثا الدكتور محمد بني عطا، ومدير أوقاف لواء الرمثا الشيخ عمر الحموري، وعدد من أصحاب الفضيلة الأئمة والمؤذنين، وجمعٍ من أبناء المجتمع المحلي.



وأدار الجلسة رئيس قسم المساجد في المديرية الدكتور ثامر حتاملة الذي أكد في كلمته أن المجالس العلمية الهاشمية التي تعقد برعاية ملكية هاشمية تجسد عناية القيادة الهاشمية بالعلم والعلماء، وحرصها على نشر الفقه الصحيح وتعزيز الوعي الديني لدى أبناء المجتمع.

