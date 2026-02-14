"أوقاف الزرقاء" تطلق مجالس فقهية في رمضان

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف الزرقاء حزمة متكاملة من المبادرات الدينية والمجتمعية استعداداً لاستقبال شهر رمضان، في خطة شاملة تستهدف تعزيز رسالة المسجد، وتفعيل دوره التعبدي والعلمي والإنساني، وضمان الجاهزية لمساجد الزرقاء التي يبلغ عددها 700 وبما يعكس روح الشهر الفضيل.

وقال مدير أوقاف الزرقاء، الدكتور أحمد الحراحشة إنه جرى تكليف أئمة للمساجد التي تفتقر إلى أئمة دائمين لأداء صلاة التراويح، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حرصاً على تمكين المصلين من أداء شعائرهم في أجواء إيمانية منظمة تعم مختلف مناطق الزرقاء دون استثناء.



وأوضح الحراحشة، أن المديرية ستعقد مجالس للإفتاء في عدد من المساجد الرئيسة بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، بواقع يومين أسبوعياً، حيث يعقد المجلس الأول بعد صلاة العصر يوم السبت في مسجد ابن تيمية، فيما يعقد المجلس الثاني يوم الأربعاء في مسجد الإيثار، وبما يتيح للمواطنين طرح استفساراتهم الشرعية وتلقي الإجابات من أهل الاختصاص في إطار علمي رصين.



وبين أن المديرية ستكثف دروس الوعظ والإرشاد للأئمة والخطباء الرسميين في المساجد التي يعملون فيها، وفق البرنامج المعد من قبل الوزارة، وبما يعزز الخطاب الديني الوسطي ويواكب احتياجات المرحلة بروح واعية ومنهج رصين.



وأشار إلى أن المديرية أطلقت للمرة الخامسة مبادرة "مسجدنا أجمل"، بالتعاون مع المتبرعين ولجان الزكاة والشركاء وهيئة شباب كلنا الأردن والبلديات وطلبة الجامعات ومكتب جائزة الحسين للعمل التطوعي، حيث تشمل المبادرة أعمال صيانة شاملة، وحملات نظافة منظمة، وتجديد فرش المساجد، في مشهد يعكس الشراكة المجتمعية وروح العمل التطوعي قبيل حلول الشهر المبارك.



كما أطلقت المديرية مبادرة "مسابقات قرآنية" للحفظ والتلاوة في عدد من المساجد، وهي مسابقة مفتوحة لكافة الأعمار، إلى جانب مبادرة أخرى متخصصة بالحفظ والتلاوة تنفذ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات، وتستهدف منتسبي هذه المؤسسات حصرياً، بما يعزز التنافس الإيجابي في حفظ وتجويد القرآن الكريم.



وأعلنت المديرية عن إطلاق مبادرتي "مسابقة زينوا القرآن بأصواتكم" و "مسابقة الأندى صوتاً" للمرة الثامنة هذا العام، وهما مسابقتان مفتوحتان لجميع الفئات العمرية، ورصدت لهما جوائز مادية وعينية بالتعاون مع الشركاء والداعمين، بهدف اكتشاف الأصوات المميزة وتشجيع تعلم أحكام التجويد القرآنية وصقلها.



وبين الحراحشة أن المديرية ستشرف على عقد مجالس علمية بعنوان "دروس في الفقه الشافعي" في ستة مساجد رئيسة بالمحافظة، لتعزيز الفهم الفقهي المنهجي وترسيخ الثقافة الشرعية لدى رواد المساجد، إضافة إلى تنظيم إفطارات رمضانية للأيتام والمكلفين برعايتهم من الأقارب في أكثر من منطقة، بالتعاون مع لجان الزكاة والمحسنين وبالتنسيق مع صندوق الزكاة، في مبادرة إنسانية تجسد معاني التكافل الاجتماعي.



وأشار إلى تخصيص الجمعة الثانية من شهر رمضان لجمع تبرعات المحسنين لصالح صندوق الزكاة، تمهيداً لتوزيعها على الأسر المستحقة والمعوزة، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال الشهر الفضيل.