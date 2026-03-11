الأربعاء 2026-03-11 04:31 م

"أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

الأربعاء، 11-03-2026 03:56 م
الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف الطفيلة، بالتعاون مع مكتب أوقاف لواء بصيرا، اليوم الأربعاء في مسجد بصيرا، المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام، تحت عنوان: "الإجماع صمام الأمان من الوقوع في الضلال"، وذلك ضمن سلسلة المجالس العلمية الهاشمية التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


ورعى فعاليات المجلس متصرف لواء بصيرا الدكتور أسعد اللصاصمة، بحضور مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، وعدد من الأئمة والوعاظ ووجهاء المجتمع المحلي وجمع من المهتمين بالشأن الديني.

وأكد الذنيبات أهمية هذه المجالس العلمية في ترسيخ الفهم الصحيح لمصادر التشريع الإسلامي، وتعزيز الوعي الديني القائم على الوسطية والاعتدال.

وناقش المتحدثون موضوع الإجماع باعتباره أحد أبرز مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنة النبوية، مستعرضين الأدلة الشرعية على حجية الإجماع من القرآن الكريم والسنة المطهرة.

وتناولوا مفهوم الإجماع كمصدر رئيسي للتشريع الإسلامي، مبينين مكانته العلمية ودوره في توحيد كلمة الأمة وضبط مسار الاجتهاد الفقهي، مؤكّدين أن الإجماع يمثل سياجاً علمياً يحفظ الأمة من التفرّق والانحراف، وصمام أمان يحول دون الوقوع في الضلال والاختلاف المذموم.

وأشاروا إلى أن اعتماد الإجماع عبر تاريخ الأمة أسهم في حفظ الثوابت الدينية وترسيخ منهج الاعتدال، وأن العلماء أولوا هذه المسألة عناية كبيرة لما لها من أثر في استقرار الأحكام الشرعية وصيانة الفكر الإسلامي، كما يمثل ركيزة أساسية في حفظ وحدة المجتمع وحمايته من الانحراف والاختلاف.
 
 


