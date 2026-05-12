"أوقاف الطفيلة" تنظم محاضرات حول مناسك الحج

03:55 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف الطفيلة، بالتعاون مع مدرسة المورجانايت العالمية، ورشة توعوية وإرشادية خاصة بالحجاج، بحضور عدد من الراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام، في إطار تعزيز الوعي الديني وخدمة حجاج بيت الله الحرام. اضافة اعلان





وتناولت الورشة، التي قدمها مدير مديرية أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بمناسك الحج والعمرة، إضافة إلى تقديم الإرشادات التوعوية والتنظيمية التي تسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.



وأكد أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، فيما جرى توعية الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام بالأحكام الشرعية المتعلقة بالحج ومناسكه وآدابه.



وقدم عدد من الوعاظ شرحًا مفصلًا لأركان الحج وواجباته ومحظوراته، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الحجاج وبيان أبرز المسائل الفقهية التي يحتاجها الحاج أثناء أداء المناسك.



وبيّن الذنيبات أن المحاضرات تأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية الرامية إلى تعزيز الوعي الديني ونشر الثقافة الشرعية الصحيحة، بما يسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعلى الوجه الصحيح.



وأكدت المديرية حرصها على تنفيذ مثل هذه البرامج التوعوية بالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والمجتمعية، انطلاقًا من رسالتها في نشر الوعي الديني الصحيح وخدمة أبناء المجتمع المحلي، مشيرة إلى تعاون مدرسة المورجانايت العالمية في إنجاح هذه الورشة.



واشتملت الورشة على شرح عملي لمناسك الحج، وبيان الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها بعض الحجاج، والإجابة عن استفسارات المشاركين، بما يعزز من جاهزيتهم الروحية والمعرفية قبل التوجه إلى الديار المقدسة.







