الثلاثاء 2025-12-23 12:29 م

أوقاف الكورة تطلق حملة دفء الشتاء في الأشرفية

أوقاف الكورة تطلق حملة دفء الشتاء في الأشرفية
وزارة الأوقاف
الثلاثاء، 23-12-2025 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية أوقاف لواء الكورة غرب إربد، حملة دفء الشتاء في منطقة الأشرفية، بالتعاون مع لجنة زكاة وصدقات الأشرفية.

اضافة اعلان


وقال مدير مديرية أوقاف الكورة عبد السلام نصير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة تتضمن توزيع المساعدات النقدية والعينية على الفقراء والمحتاجين وطلاب العلم لتشمل جميع مناطق اللواء.


وأضاف نصير أن الحملة ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في المساهمة وإبراز جهود العمل الخيري بالتخفيف عن الأسر المعوزة، كما تأتي الحملة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.


وبين أن الحملة انطلقت من منطقة الأشرفية، حيث قدرت قيمة المبلغ المخصص من لجنة زكاة الأشرفية بخمسة آلاف دينار، سيتم توزيعها على طلبة العلم والأيتام وذوي الدخل المحدد، موضحا أن عدد الأسر التي ستستفيد من الحملة من منطقة الأشرفية 40 أسرة، و40 يتيما، و40 طالب علم.


وأشار إلى أن الزكاة تفضي إلى مجتمع متكافل ومتضامن، موضحا أن الغاية من تشكيل صندوق الزكاة هو لدعم الفقراء والمحتاجين، مشيدا بجهود لجنة زكاة وصدقات الأشرفية في خدمة أبناء المجتمع المحلي من خلال تقديمهم المساعدات طيلة العام.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قب

منوعات الهند: طبيب يثير الجدل بعد ضربه مريضاً طلب منه التحدث باحترام (فيديو)

تعبيرية

أخبار الشركات JustMarkets تقدّم نهجًا مبسّطًا للمبتدئين في تداول الذهب

بيوت زراعية

أخبار محلية تمديد إعفاء 75% من رسوم السلع الزراعية البستانية المعدّة للتصدير

العقبة تحصد جائزة «أفضل وجهة شاطئية – الفئة الدولية» ضمن جوائز Travel + Leisure India’s Best Awards 2025

أخبار الشركات العقبة تحصد جائزة «أفضل وجهة شاطئية – الفئة الدولية» ضمن جوائز Travel + Leisure India’s Best Awards 2025

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يتسلم تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية تسويات ضريبية للمكلفين في منطقة العقبة الخاصة

صورة توضيحية لأكياس القماش البيئيَّة

أخبار محلية إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم

أوقاف الكورة تطلق حملة دفء الشتاء في الأشرفية

أخبار محلية أوقاف الكورة تطلق حملة دفء الشتاء في الأشرفية



 






الأكثر مشاهدة