أوقاف الكورة تطلق حملة دفء الشتاء في الأشرفية

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف لواء الكورة غرب إربد، حملة دفء الشتاء في منطقة الأشرفية، بالتعاون مع لجنة زكاة وصدقات الأشرفية.

وقال مدير مديرية أوقاف الكورة عبد السلام نصير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة تتضمن توزيع المساعدات النقدية والعينية على الفقراء والمحتاجين وطلاب العلم لتشمل جميع مناطق اللواء.



وأضاف نصير أن الحملة ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في المساهمة وإبراز جهود العمل الخيري بالتخفيف عن الأسر المعوزة، كما تأتي الحملة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



وبين أن الحملة انطلقت من منطقة الأشرفية، حيث قدرت قيمة المبلغ المخصص من لجنة زكاة الأشرفية بخمسة آلاف دينار، سيتم توزيعها على طلبة العلم والأيتام وذوي الدخل المحدد، موضحا أن عدد الأسر التي ستستفيد من الحملة من منطقة الأشرفية 40 أسرة، و40 يتيما، و40 طالب علم.