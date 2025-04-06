أوقاف الكورة تعقد دورات تأهيل للأئمة والوعاظ الجدد

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف الكورة، دورة التلاوة والتجويد لعدد من الأئمة الجدد، ضمن برامج دار القرآن الكريم النموذجية.

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وقال مدير أوقاف الكورة، خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن تلك الدورات تأتي في إطار سعي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ.