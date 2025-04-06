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أوقاف الكورة تعقد دورات تأهيل للأئمة والوعاظ الجدد

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الأحد، 06-04-2025 08:51 م

الوكيل الإخباري-   عقدت مديرية أوقاف الكورة، دورة التلاوة والتجويد لعدد من الأئمة الجدد، ضمن برامج دار القرآن الكريم النموذجية. 

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وقال مدير أوقاف الكورة، خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن تلك الدورات تأتي في إطار سعي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ.


وأضاف، أن دار القرآن الكريم النموذجية تُعنى بتدريس مواد التلاوة والتجويد وأحكام القرآن الكريم، إلى جانب علوم الفقه وأصوله، تحت إشراف نخبة من المدرسين المتخصصين.

 
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