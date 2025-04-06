أوقاف الكورة تعقد دورات تأهيل للأئمة والوعاظ الجدد

وقال مدير أوقاف الكورة، خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن تلك الدورات تأتي في إطار سعي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ.
وأضاف، أن دار القرآن الكريم النموذجية تُعنى بتدريس مواد التلاوة والتجويد وأحكام القرآن الكريم، إلى جانب علوم الفقه وأصوله، تحت إشراف نخبة من المدرسين المتخصصين.
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