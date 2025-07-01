"أوقاف المزار الجنوبي" تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

وقال مدير المديرية الدكتور أحمد الشمايلة، إن الهجرة النبوية ليست مجرد محطة تاريخية، بل منهاج حياة في مواجهة التحديات، مؤكدا أن الاحتفال بها يأتي تأكيدا على الارتباط بنهج رسالة الإسلام.
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