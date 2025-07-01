الثلاثاء 2025-07-01 05:42 م
 

"أوقاف المزار الجنوبي" تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الثلاثاء، 01-07-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية أوقاف المزار الجنوبي احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، برعاية متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور علي الحيصة، بمشاركة عدد من المسؤولين ووجهاء المنطقة.

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وقال مدير المديرية الدكتور أحمد الشمايلة، إن الهجرة النبوية ليست مجرد محطة تاريخية، بل منهاج حياة في مواجهة التحديات، مؤكدا أن الاحتفال بها يأتي تأكيدا على الارتباط بنهج رسالة الإسلام.

 
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