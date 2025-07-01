"أوقاف المزار الجنوبي" تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف المزار الجنوبي احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، برعاية متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور علي الحيصة، بمشاركة عدد من المسؤولين ووجهاء المنطقة.

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