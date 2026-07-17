أوقاف المفرق تبدأ تركيب 880 جهازاً لتفعيل الآذان الموحد بمساجد المحافظة

الوكيل الإخباري- شرعت مديرية أوقاف محافظة المفرق بتركيب 880 جهاز ستالايت لتفعيل الآذان الموحد في مساجد المحافظة، وفقًا لمدير المديرية الدكتور سعود المشاقبة.

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وقال المشاقبة، إن المديرية ومن خلال تركيب هذه الأجهزة في مساجد المحافظة، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 15 بالمئة، تسعى إلى تفعيل الآذان الموحد بهدف تنظيم وتوحيد توقيت رفع الآذان في مساجد المحافظة.



وأوضح المشاقبة، أن عدد المساجد التابعة لمديرية أوقاف محافظة المفرق تبلغ 1053 مسجدًا.



وبين، أنه وحال الانتهاء من تركيب أجهزة الساتلايت للآذان الموحد، فإنها ستغطي 85 بالمئة من مساجد المحافظة على أن يتم استكمال تغطية باقي المساجد مستقبلاً.