"أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية

الوكيل الإخباري- اختتمت مديرية أوقاف محافظة جرش، المجالس العلمية الهاشمية لعام 1447هـ بعقد المجلس العلمي الختامي بعنوان: "القياس: أساس الاجتهاد وبيان مرونة الشريعة الإسلامية"، وذلك بالتشاركية مع جامعة جرش الأهلية.

وجاء انعقاد المجلس برعاية محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، وحضور رئيس جامعة جرش الدكتور محمد الخلايلة، وعدد من الأكاديميين والطلبة والمهتمين بالشأن العلمي والشرعي وأبناء المجتمع المحلي.



وشارك في أعمال المجلس الوزير السابق الدكتور مهند المبيضين، والدكتور عبدالله الوردات، فيما أدار الجلسة مدير أوقاف جرش باسم الزعبي.



وأكد المتحدثون أهمية القياس في الشريعة الإسلامية بوصفه من أبرز أدوات الاجتهاد التي تعكس مرونة الشريعة وقدرتها على التعامل مع النوازل والمستجدات، بما يحقق مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد.



وكرمت مديرية أوقاف جرش الفائزين والمشاركين في المسابقة القرآنية لطلبة دور القرآن الكريم على مستوى المحافظة، وشملت المسابقة عدة مستويات، من أبرزها مستوى الإجازة لمن هم دون سن 18 عاما، و المستوى الأول في التلاوة والتجويد، والمستوى الثاني، والمستوى الثالث.



كما كرمت المديرية مشرفي ومشرفات دور القرآن الكريم في المحافظة، تقديرا لجهودهم المباركة في تعليم كتاب الله تعالى ورعاية الطلبة، وشمل التكريم لجنة إعداد المسابقة القرآنية ولجنة المتابعة والتحكيم، تقديرا لما بذلوه من جهود متميزة في تنظيم المسابقة والإشراف عليها.