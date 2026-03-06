"أوقاف جرش" تعقد محاضرة حول مفهوم الوسطية في الإسلام

05:12 م

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية أوقاف جرش وبالشراكة مع قسم الشؤون النسائية، محاضرة توعوية في مدرسة سوف الثانوية، حول مفهوم الوسطية في الإسلام وأهميته في بناء شخصية متوازنة، بعيدة عن الغلو والتفريط، مع ربط القيم الإسلامية بالواقع العملي لحياة الطالبات وتعزيز التفكير المعتدل والسلوك القويم.





وتأتي المحاضرة التي قدّمتها تغريد الزبون، في إطار مبادرات نوعية لتعزيز الفهم الديني الصحيح وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية لدى طلبة المدارس، حيث استهدفت المبادرات عددًا من الطالبات، ضمن إطار تربوي توعوي يربط بين الوعي الديني والانتماء الوطني، ويسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول، بما يعزز أثرها التربوي ويضمن استدامة رسالتها في البيئة التعليمية والمجتمع المحلي.







