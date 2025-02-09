أوقاف عجلون تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، الذي رعى الفعالية، أهمية تعاون الأئمة والمؤذنين مع المحافظة ومؤسسات الدولة في معالجة القضايا المجتمعية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الوحدة والتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع.
بدوره، أشار مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة، إلى المعاني السامية التي تحملها هذه الذكرى الطيبة، وما تكتنفها من دروس وعبر مستقاة من هذه المعجزة العظيمة لرسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم.
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