أوقاف عجلون تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الإخباري- -احتفلت مديرية أوقاف محافظة عجلون اليوم الأحد، في قاعة مسجد عجلون الكبير، بذكرى الإسراء والمعراج.

اضافة اعلان



وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، الذي رعى الفعالية، أهمية تعاون الأئمة والمؤذنين مع المحافظة ومؤسسات الدولة في معالجة القضايا المجتمعية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الوحدة والتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع.