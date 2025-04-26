أوقاف لواء الكورة تكرم حفظة القرآن الكريم

وقال مدير أوقاف لواء الكورة، الشيخ خالد بني ياسين، إن مثل هذه المسابقات تهدف إلى تعزيز الأخلاق القرآنية في نفوس المشاركين، بما يساهم في تحصينهم من مخاطر الانحراف والتطرف، وتسعى أيضا إلى غرس القيم النبيلة في الأجيال الناشئة، مثل التعاون والانتماء والولاء والتسامح.
من جانبه، أعرب رئيس قسم دور القرآن الكريم الشيخ حسين الزقيلي، عن شكره للوزارة لدعمها المتواصل لهذه المسابقات القرآنية التي تعكس رؤية الوزارة في خدمة كتاب الله ونشر تعاليمه.
وشهد الحفل تكريم الحافظ لكتاب الله الحاصل على المركز الأول بلقب مقرئ الأردن أحمد بكر مقدادي والحافظ لكتاب الله الحاصل على المركز الأول لفئة العشرين جزء محمد ربابعة.
وتم تكريم 10 خريجين من دار القرآن الكريم الحاصلين على الإجازة والشهادات في المستويات الثلاثة للحفظ.
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