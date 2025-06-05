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أوقاف محافظة المفرق تحدد مصليات عيد الأضحى المبارك

المفرق
المفرق
 
الخميس، 05-06-2025 06:18 م

الوكيل الإخباري-   حددت مديرية أوقاف محافظة المفرق، اليوم الخميس، مصليات صلاة عيد الأضحى المبارك.

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وقالت المديرية في بيانها، إنها حددت ساحة الملعب البلدي وساحات مسجد عمر بن الخطاب ومسجد عمر/ فوزي الملقي ومسجد أسامة بن زيد وساحة مدرسة الأميرة عالية بنت الحسين في قصبة المفرق .
وأضافت، أنها حددت ساحات: مسجد الهاشمي في قضاء رحاب، والملعب البلدي في لواء بلعما، والملعب البلدي في قضاء منشية بني حسن، والملعب البلدي في قضاء السرحان، والملعب البلدي في منطقة الحمراء .

 

 
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