 
الثلاثاء 2025-01-28 02:36 م
 

أولى طائرات المساعدات ضمن الجسر الجوي الأردني تصل إلى غزة

طائرات الجسر الجوي الأردني التي تحمل مساعدات إلى غزة
طائرات الجسر الجوي الأردني التي تحمل مساعدات إلى غزة
الثلاثاء، 28-01-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-   وصلت ظهر الثلاثاء، أولى طائرات المساعدات ضمن الجسر الجوي الأردني إلى قطاع غزة.

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وبتوجيهات ملكية، تسيّر القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الثلاثاء، سربا من الطائرات العسكرية المحملة بالمساعدات الضرورية للأهالي بقطاع غزة.

 
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