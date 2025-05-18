أولى قوافل الحجاج تغادر الجمعة للديار المقدسة

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، عن وصول أكثر من نصف مليون حاج حتى الآن لأداء مناسك الحج للعام الحالي.
وكانت السلطات السعودية، أكدت أن أداء مناسك الحج لن يكون إلا بتصريح لحجاج الداخل، أو تأشيرة حج لحجاج الخارج، ويعاقب كل من يُضبط محاولًا أداء الحج دون تصريح بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال "3783 دينارا أردنيا".
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