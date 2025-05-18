أولى قوافل الحجاج تغادر الجمعة للديار المقدسة

الوكيل الإخباري- تنطلق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، وفقا لخطة متكاملة وضعتها الوزارة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم.

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وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، عن وصول أكثر من نصف مليون حاج حتى الآن لأداء مناسك الحج للعام الحالي.