أيام قرطاج السينمائية 35 تكرم السينما الأردنية

الوكيل الإخباري- كرمت الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية، السينما الأردنية، عبر تخصيص قسم "تحت المجهر"، الذي يندرج ضمن توجه المهرجان لتسليط الضوء على السينما الناشئة في الدول العربية والإفريقية.

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وقالت المديرة الفنية للدورة 35، لمياء بلقايد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن السينما في الأردن شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا بفضل جيل شاب من المخرجين الذين حققت أعمالهم نجاحات وتُوجت في المهرجانات الدولية، مشيرة إلى أن هذه الدورة توفر للمخرجين فرصة للتلاقي مع نظرائهم من دول أخرى، كما تتيح للجمهور وعشاق السينما فرصة مشاهدة أعمالهم.



وأوضحت بلقايد أن الدورة ستشهد عرض 217 فيلما من 21 بلدا، منها 56 فيلما بين أعمال روائية ووثائقية طويلة وقصيرة في المسابقة الرسمية، إلى جانب 12 فيلما في المسابقة الوطنية (المحلية)، كما سيجري عرض 12 فيلما ضمن قسم "فوكس الأردن - Focus Jordan".