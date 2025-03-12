 
الأربعاء 2025-03-12 09:07 م
 

إتلاف كميات من اللحوم وبيض المائدة في إربد

صورة توضيحية لعمال في ملحمة
صورة توضيحية لعمال في ملحمة
 
الأربعاء، 12-03-2025 07:11 م

الوكيل الإخباري-   اتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة في إربد، الأربعاء، 150 كيلوغراما من اللحوم، و44 طبق بيض مائدة بواقع 79 كيلوغراما، غير صالحة للاستهلاك.

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وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة علي الحوامدة إن اللجنة أزالت 30 بسطة معتدية على الطرق العامة والأرصفة، إضافة لتحرير 7 مخالفات صحية من قبل بلدية إربد الكبرى.


وأكد أن لجنة الصحة والسلامة العامة لديها تعليمات صارمة بالتعامل مع ملف الغذاء باعتباره خطا أحمر وأولوية قصوى، مبينا أن الجولات الرقابية في المحافظة مستمرة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لضبط أي تجاوزات قد تقع.

 
 
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صورة توضيحية لعمال في ملحمة

أخبار محلية إتلاف كميات من اللحوم وبيض المائدة في إربد



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
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