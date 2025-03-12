إتلاف كميات من اللحوم وبيض المائدة في إربد

وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة علي الحوامدة إن اللجنة أزالت 30 بسطة معتدية على الطرق العامة والأرصفة، إضافة لتحرير 7 مخالفات صحية من قبل بلدية إربد الكبرى.
وأكد أن لجنة الصحة والسلامة العامة لديها تعليمات صارمة بالتعامل مع ملف الغذاء باعتباره خطا أحمر وأولوية قصوى، مبينا أن الجولات الرقابية في المحافظة مستمرة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لضبط أي تجاوزات قد تقع.
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