إتلاف كميات من اللحوم وبيض المائدة في إربد

الوكيل الإخباري- اتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة في إربد، الأربعاء، 150 كيلوغراما من اللحوم، و44 طبق بيض مائدة بواقع 79 كيلوغراما، غير صالحة للاستهلاك.

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وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة علي الحوامدة إن اللجنة أزالت 30 بسطة معتدية على الطرق العامة والأرصفة، إضافة لتحرير 7 مخالفات صحية من قبل بلدية إربد الكبرى.