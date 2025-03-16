إتلاف 1058 كيلوغراما من المواد الغذائية في إربد

وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة، الدكتور علي الحوامدة، إن اللجان الرقابية ضبطت، وأتلفت خلال جولة تفتيشية لها اليوم الأحد، 210 كيلوغرامات من الأسماك في مستودع لأحد المطاعم، و848 كيلوغراما من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.
و أضاف لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) أن اللجان الرقابية أزالت 15 اعتداء من أصحاب بسطات على الطرق العامة و الأرصفة، و حررت 3 مخالفات صحية ومخالفة بيئية واحدة، وأوقفت مستودعا عن العمل، مؤكدا أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي شخص يتلاعب أو يغش في قوت المواطنين.
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