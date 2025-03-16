إتلاف 1058 كيلوغراما من المواد الغذائية في إربد

الوكيل الإخباري- أتلفت اللجان الرقابية في محافظة إربد، اليوم الأحد، 1058 كيلوغراما من المواد الغذائية، و638 لترا من العصائر غير الصالحة للاستهلاك.

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وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة، الدكتور علي الحوامدة، إن اللجان الرقابية ضبطت، وأتلفت خلال جولة تفتيشية لها اليوم الأحد، 210 كيلوغرامات من الأسماك في مستودع لأحد المطاعم، و848 كيلوغراما من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.