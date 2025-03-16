 
الأحد 2025-03-16 09:51 م
 




            

        








    

        

        

            إتلاف 1058 كيلوغراما من المواد الغذائية في إربد
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                اربد
            
                

                    إربد
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        08:15 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   أتلفت اللجان الرقابية في محافظة إربد، اليوم الأحد، 1058 كيلوغراما من المواد الغذائية، و638 لترا من العصائر غير الصالحة للاستهلاك.
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وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة، الدكتور علي الحوامدة، إن اللجان الرقابية ضبطت، وأتلفت خلال جولة تفتيشية لها اليوم الأحد، 210 كيلوغرامات من الأسماك في مستودع لأحد المطاعم، و848 كيلوغراما من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

و أضاف لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) أن اللجان الرقابية أزالت 15 اعتداء من أصحاب بسطات على الطرق العامة و الأرصفة، و حررت 3 مخالفات صحية ومخالفة بيئية واحدة، وأوقفت مستودعا عن العمل، مؤكدا أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي شخص يتلاعب أو يغش في قوت المواطنين.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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